Ласицкене включена в шорт-лист на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене претендует на награду лучшей легкоатлетки года в Европе. Об этом информирует сайт Европейской легкоатлетической ассоциации.
На мировом первенстве в Дохе (Катар) россиянка завоевала золотую медаль и впервые в истории стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Кроме того, в 2019 году 26-летняя спортсменка одержала победу на чемпионате Европы в помещении и выиграла «Бриллиантовую лигу».
В шорт-лист не попала российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.
Помимо Ласицкене, приз лучшей легкоатлетке года в Европе могут получить британка Дина Эшер-Смит (спринт), представительница Нидерландов Сифан Хассан (бег на средние и длинные дистанции) и Малайка Михамбо из Германии (прыжки в длину).
Награда будет вручена 26 октября в Таллине (Эстония).
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