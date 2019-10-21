15-летняя фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

Российская фигуристка Анна Щербакова, ранее одержавшая победу на Skate America, показала, как проводит свободное время в Лас-Вегасе (США).

Спортсменка вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом посетила один из крупнейших казино-отелей мира Bellagio.

Напомним, действующая чемпионка России 15-летняя Щербакова выиграла первый этап Гран-при среди взрослых, который прошёл в Лас-Вегасе. В произвольной программе Анна исполнила два четверных лутца – в каскаде и сольный, чего ранее не делала ни одна из фигуристок. Благодаря близкой к мировому рекорду оценке за произвольную программу Щербакова поднялась с четвёртого места после короткой программы на итоговое первое.

Запись доступна на странице Щербаковой в «Инстаграме».

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