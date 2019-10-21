Фигуристка Щербакова рассказала о работе над четверными лутцами

Российская фигуристка Анна Щербакова подвела итоги выступлений на своём первом этапе Гран-при среди взрослых. Щербакова выиграла Skate America, исполнив два четверных лутца в произвольной программе.

«Это для меня очень большой опыт. Я очень ждала выступлений на этих соревнованиях, всё-таки первый значимый турнир во взрослых для меня. В целом я довольна тем, как прошли соревнования, особенно, конечно, произвольной программой, что смогла собраться. Но ещё очень много вещей, над которыми будем работать. Это очень интересно — посоревноваться со взрослыми, но я старалась думать только о своих прокатах, а не о соперниках.

Мы работаем над четверными лутцами на тренировках, и если получается, то нужно показывать это на соревнованиях. Это много работы, но на тренировках всё оттачивается. А на соревнованиях мы показываем уже отработанные программы, и нужно просто собраться и быть уверенной в себе.

Думаю, к этапу Гран-при в Китае мы особо не будем менять техническую составляющую, но будем работать над программами, над всеми элементами, оттачивать всё, чтобы показывать чистое катание», — сказала Щербакова в интервью пресс-службе ФФККР.