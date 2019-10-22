Шубенков: хочу пощеголять в красивой сине-красной форме не только дома

Серебряный призёр чемпионата мира – 2019 по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков согласен с трёхкратной чемпионкой мира Марией Ласицкене в том, что выступить на Всемирных военных играх в Китае важно даже из-за того, что этот старт пройдёт под российским флагом.

«Каких-то особых ожиданий от этих соревнований нет. Но, в принципе, с этим Машиным утверждением готов согласиться. Старт должен быть особенным и выделяющимся на фоне всех соревнований из-за флага. Так что уже нахожусь в предвкушении стартов. Хочу пощеголять в красивой сине-красной форме. И не только где-нибудь в домашних условиях.

Примерял ли уже форму? Её там будет много разной. Есть не только спортивная форма, но и парадная, военная и для соревнований. Я уже её всю примерял», — приводят слова Шубенкова «Известия».

Соревнования по лёгкой атлетике на летних Всемирных военных играх Ухане (Китай) стартуют во вторник, 22 октября.