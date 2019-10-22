Шубенков: хочу пощеголять в красивой сине-красной форме не только дома

Серебряный призёр чемпионата мира – 2019 по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков согласен с трёхкратной чемпионкой мира Марией Ласицкене в том, что выступить на Всемирных военных играх в Китае важно даже из-за того, что этот старт пройдёт под российским флагом.
«Каких-то особых ожиданий от этих соревнований нет. Но, в принципе, с этим Машиным утверждением готов согласиться. Старт должен быть особенным и выделяющимся на фоне всех соревнований из-за флага. Так что уже нахожусь в предвкушении стартов. Хочу пощеголять в красивой сине-красной форме. И не только где-нибудь в домашних условиях.
Примерял ли уже форму? Её там будет много разной. Есть не только спортивная форма, но и парадная, военная и для соревнований. Я уже её всю примерял», — приводят слова Шубенкова «Известия».
Соревнования по лёгкой атлетике на летних Всемирных военных играх Ухане (Китай) стартуют во вторник, 22 октября.
- 22 октября 2019
-
00:38
-
00:21
- 21 октября 2019
-
23:43
-
23:03
-
22:57
-
22:05
-
21:26
-
21:23
-
20:55
-
20:48
-
20:38
-
20:25
-
19:49
-
19:34
-
19:26
-
19:11
-
18:54
-
18:37
-
18:07
-
17:49
-
17:29
-
17:02
-
16:42
-
15:27
-
15:11
-
14:22
-
13:54
-
13:34
-
12:11
-
11:55
-
11:02
-
10:38
-
09:57
-
09:41
-
09:26