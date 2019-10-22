Шубенков: Россия — это не самоцель, а средство давления на Коу и IAAF в целом

Серебряный призёр чемпионата мира – 2019 по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков оценил ситуацию, сложившуюся на данный момент с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики, которая накануне первенства планеты в Дохе в очередной раз не была восстановлена в международной организации.

«Можно было предсказать, что её не восстановят. Решение должны были принять накануне чемпионата мира. К этому моменту и мы сами, и ВФЛА провели большую организационную работу, чтобы поехать в Доху хотя бы под нейтральным флагом. Когда стало ясно, что это случится, нельзя было бросаться с просьбами вернуть нам наши флаги, уверяя, что мы выполнили все требования. Это внесло бы слишком много суеты. Кроме того, пошла бы информационная волна, влияющая на чемпионат мира.

Она на самом деле и так постоянно идёт. Только наступает пора ЧМ, и начинается… РУСАДА! ВФЛА! И тот же новый скандал с РУСАДА возник прямо перед ЧМ. И даже опять шли разговоры, что нашей команды не будет на соревнованиях в полном составе, а то и вообще не пустят россиян ни под каким флагом, включая белый. И всё нагнетают.

Честно говоря, песня одна и та же начиная с чемпионата мира в Китае. Разве что в середине первенства в Дохе пришли новости из США по Салазару (ВАДА дисквалифицировало знаменитого тренера на 4 года. – Прим. «Чемпионата»), в результате чего от нас чуть-чуть внимание отошло. Но всё равно обязательно кто-то активно пытается нам подпортить жизнь. И все эти явления надо в едином контексте понимать: кто это делает, для чего и против кого. Я уже склоняюсь к мнению, что Россия — это не самоцель, а средство давления на того же Коу и IAAF в целом. Может быть, разные силы под ковром грызутся в разных федерациях, олимпийских комитетах и антидопинговых агентствах. А на нас это рикошетит», — приводят слова Шубенкова «Известия».