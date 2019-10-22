Норвежский эксперт: величайших шахматистов стало двое — Каспаров и Карлсен

Норвежский шахматист и эксперт Торстейн Бэ прокомментировал достижение чемпиона мира Магнуса Карлсена, который не проигрывает уже на протяжении 101 партии.

«Это новая глава сказки о Магнусе. Это историческое достижение. Оно говорит о том, насколько Магнус превосходил всех за прошедший год.

Он выиграл всё и сейчас может соревноваться в величии с главными именами в истории шахмат. Сейчас величайших стало двое — Каспаров и Карлсен. Если Магнус ещё несколько раз защитит титул чемпиона мира, то будет на равных с Каспаровым", — приводит слова Бэ NRK.

Магнус побил рекорд китайца Дин Лижэня, беспроигрышная серия которого составила 100 партий. Карлсен в классических шахматах не проигрывает с 31 июля 2018 года. За это время он одержал 33 победы и 68 раз сыграл вничью.

Шахматист Карлсен стал автором рекордной беспроигрышной серии