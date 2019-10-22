Роглич признан лучшим велогонщиком 2019 года в Мировом туре
Словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал лучшим в рейтинге Мирового тура в сезоне-2019, ему также вручена награда как лучшему велогонщику, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI). Лучшей командой названа бельгийская Deceuninck-Quick Step.
Словенский велогонщик в 2019 году впервые в карьере стал победителем Гранд-тура, выиграв «Вуэльту». По итогам многодневки он опередил Алехандро Вальверде из команды Movistar и соотечественника Тадея Погачара, выступавшего за UAE Team Emirates.
Видео доступно на странице Международного союза велосипедистов в «Твиттере».
В Мировом туре сегодня, 22 октября, завершилась последняя велогонка сезона-2019 — «Тур Гуанси». Её выиграл испанец Энрик Мас.
Роглич выиграл «Вуэльту», став первым победителем Гранд-тура из Словении
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