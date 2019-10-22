Россиянка вошла в рабочую группу ISU по улучшению судейства в фигурном катании

Судья международной категории из России Алла Шеховцова вошла в состав рабочей группы Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает пресс-служба организации.

Группа будет заниматься улучшением качества оценивания компонентов программ в фигурном катании. В её состав вошла Шеховцова, а также итальянец Паоло Пиццокари, канадка Леанна Кэрон и американка Карен Воланчук.

Шеховцова является судьёй международной категории, работает на Олимпийских играх и чемпионатах ISU, она выступала в танцах на льду, имеет звание мастера спорта СССР (1979).

Ранее 15-летняя россиянка Анна Щербакова на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США) в произвольной программе установила рекорд. Спортсменка за каскад из четверного лутца и тройного тулупа получила оценку в 18,66 балла. Это самая высокая оценка за элемент в истории женского фигурного катания.