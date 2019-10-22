«Ростов-Дон» обыграл «Звезду» в гандбольной Суперлиге, одержав 8-ю победу подряд
В матче чемпионата России по гандболу среди женских команд «Ростов-Дон» в гостях взял верх над подмосковной «Звездой» со счётом 36:23. В Звенигороде ростовский клуб одержал восьмую победу в Суперлиге кряду.
В составе «Звезды» самой результативной стала Наталья Никитина, забившая шесть голов. По пять мячей записали в актив Надежда Осипова и Анастасия Суслова. У гостей шесть раз отличилась Анна Сень. Пять голов — у Валерии Масловой, четыре — у Ирины Никитиной.
В следующем туре «Ростов-Дон» 30 октября примет «Астраханочку». «Звезда» 3 ноября на своей площадке сыграет с ижевским «Университетом».
Женщины. Гандбол. Чемпионат России. Предварительный этап
«Звезда» (Звенигород) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 23:36 (9:17).
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