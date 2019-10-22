Мужская сборная России по водному поло узнала соперников на ЧЕ-2020

Стали известны соперники мужской сборной России на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года по водному поло, информирует официальный сайт Европейской лиги плавания (LEN).

Российские ватерполисты выступят в группе B вместе с Сербией, Румынией и Нидерландами. Женская национальная команда на европейском первенстве сыграет в группе A с Грецией, Венгрией, Португалией/Хорватией, Чехией/Сербией, Словакией/Турцией. Жеребьёвка турнира состоялась сегодня, 22 октября, в Будапеште.

Чемпионат Европы по водному поло пройдёт с 12 по 26 января 2020 года в столице Венгрии. Победитель каждых соревнований получит олимпийскую лицензию. Если чемпион Европы уже обеспечил себе участие на Игры в Токио, олимпийскую лицензию получит команда с самым высоким рейтингом, которая ещё не завоевала путёвку на Олимпиаду-2020.