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Мужская сборная России по водному поло узнала соперников на ЧЕ-2020

Мужская сборная России по водному поло узнала соперников на ЧЕ-2020
Другие / Водные виды спорта 0

Стали известны соперники мужской сборной России на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года по водному поло, информирует официальный сайт Европейской лиги плавания (LEN).

Российские ватерполисты выступят в группе B вместе с Сербией, Румынией и Нидерландами. Женская национальная команда на европейском первенстве сыграет в группе A с Грецией, Венгрией, Португалией/Хорватией, Чехией/Сербией, Словакией/Турцией. Жеребьёвка турнира состоялась сегодня, 22 октября, в Будапеште.

Чемпионат Европы по водному поло пройдёт с 12 по 26 января 2020 года в столице Венгрии. Победитель каждых соревнований получит олимпийскую лицензию. Если чемпион Европы уже обеспечил себе участие на Игры в Токио, олимпийскую лицензию получит команда с самым высоким рейтингом, которая ещё не завоевала путёвку на Олимпиаду-2020.

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