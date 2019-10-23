Гендиректор «Динамо»: волейболистки московского клуба поверили в своё величие

Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Владимир Зиничев прокомментировал старт команды в новом сезоне.

Бело-голубые уступили в первых двух матчах. На текущий момент «Динамо» занимает в турнирной таблице 10-е место из 12.

«После победы в прошлом сезоне наша команда уверовала в своё величие, что недопустимо в спорте. Наказание последовало незамедлительно. Что главный тренер „Протона“ Юрий Маричев, что Николай Карполь – опытные специалисты, не прощающие просчётов в игре и халатности к делу. Игроки „Динамо“ должны сделать выводы из этих двух поражений. Это спорт, не бывает вечных чемпионов.

Если мы хотим отстоять свой титул, за него надо бороться так, как в первый раз. Трагедии в таком старте я не вижу. Не надо бояться упасть, надо уметь вовремя подняться. Наша главная цель на ближайшее время – вернуть на площадку команду, а не шесть игроков достаточно высокого класса с неплохими контрактами.

Мы разбираемся с причинами такого старта, их хватает. Основные причины кроются в самой команде. В первом матче с «Протоном» имели место тактические просчёты, недооценка противника, желание дать возможность отдохнуть игрокам сборной после сезона», – цитирует Зиничева РИА «Новости».