Гендиректор «Динамо»: волейболистки московского клуба поверили в своё величие

Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Владимир Зиничев прокомментировал старт команды в новом сезоне.
Бело-голубые уступили в первых двух матчах. На текущий момент «Динамо» занимает в турнирной таблице 10-е место из 12.
«После победы в прошлом сезоне наша команда уверовала в своё величие, что недопустимо в спорте. Наказание последовало незамедлительно. Что главный тренер „Протона“ Юрий Маричев, что Николай Карполь – опытные специалисты, не прощающие просчётов в игре и халатности к делу. Игроки „Динамо“ должны сделать выводы из этих двух поражений. Это спорт, не бывает вечных чемпионов.
Если мы хотим отстоять свой титул, за него надо бороться так, как в первый раз. Трагедии в таком старте я не вижу. Не надо бояться упасть, надо уметь вовремя подняться. Наша главная цель на ближайшее время – вернуть на площадку команду, а не шесть игроков достаточно высокого класса с неплохими контрактами.
Мы разбираемся с причинами такого старта, их хватает. Основные причины кроются в самой команде. В первом матче с «Протоном» имели место тактические просчёты, недооценка противника, желание дать возможность отдохнуть игрокам сборной после сезона», – цитирует Зиничева РИА «Новости».
- 23 октября 2019
-
13:44
-
13:28
-
13:09
-
12:58
-
12:41
-
12:03
-
11:54
-
11:49
-
11:20
-
11:16
-
09:46
-
09:24
-
09:20
-
08:48
- 22 октября 2019
-
23:53
-
23:52
-
23:30
-
22:45
-
21:59
-
21:42
-
21:26
-
20:58
-
20:50
-
19:54
-
19:47
-
19:33
-
18:57
-
18:33
-
18:30
-
18:05
-
17:34
-
17:34
-
17:21
-
17:21
-
16:31