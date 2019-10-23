Непомнящий и Карлсен сыграют в полуфиналах чемпионата мира по шахматам Фишера

Россиянин Ян Непомнящий, норвежец Магнус Карлсен, а также американцы Уэсли Со и Фабиано Каруана стали полуфиналистами чемпионата мира ФИДЕ по шахматам Фишера.
Напомним, в апреле Международная шахматная федерация (ФИДЕ) проинформировала о проведении в 2019 году первого официального чемпионата мира по шахматам Фишера. Соревнования проходят не с фиксированной, а с произвольной начальной расстановкой фигур.
Полуфинальные матчи и финал состоятся с 27 октября по 2 ноября в Норвегии.
Ранее действующий чемпион мира Карлсен стал автором рекордной беспроигрышной серии в классических шахматах. Прежний рекорд — 100 партий подряд без поражений — принадлежал китайцу Дин Лижэню. Он не уступал с 10 августа 2017 года по 10 ноября 2018 года.
Норвежец в классических шахматах не проигрывает с 31 июля 2018 года.
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