Воробьёва стала чемпионкой Всемирных военных игр по борьбе

В пятый соревновательный день VII Всемирных военных игр в Ухане (Китай) российские борцы завоевали пять наград: одну золотую, три серебряные и одну бронзовую.
Золото выиграла Наталья Воробьёва, выступающая в весовой категории до 76 кг. В финале Воробьёва пропустила атаку китаянки Джуан Вонг, но затем сумела завершить встречу в свою пользу, победив на туше.
Обладателями серебряных наград стали борцы греко-римского стиля Сергей Емелин (до 60 кг) и Артём Сурков (до 67 кг), а также Мария Кузнецова (до 62 кг).
В финальной схватке Емелину не удалось одолеть корейца Се Юнг Ри. Непобедимым для Суркова оказался египтянин Мохамед Ибрагим. Кузнецова потерпела досадное поражение от кореянки Хен Гьонг Мун.
Ханума Валиева стала третьей в весовой категории до 68 кг. Первенствовала китаянка Фейг Жоу, в финале одолевшая Кордус Анжелику Вейжек из Польши.
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