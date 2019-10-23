Воробьёва стала чемпионкой Всемирных военных игр по борьбе

В пятый соревновательный день VII Всемирных военных игр в Ухане (Китай) российские борцы завоевали пять наград: одну золотую, три серебряные и одну бронзовую.

Золото выиграла Наталья Воробьёва, выступающая в весовой категории до 76 кг. В финале Воробьёва пропустила атаку китаянки Джуан Вонг, но затем сумела завершить встречу в свою пользу, победив на туше.

Обладателями серебряных наград стали борцы греко-римского стиля Сергей Емелин (до 60 кг) и Артём Сурков (до 67 кг), а также Мария Кузнецова (до 62 кг).

В финальной схватке Емелину не удалось одолеть корейца Се Юнг Ри. Непобедимым для Суркова оказался египтянин Мохамед Ибрагим. Кузнецова потерпела досадное поражение от кореянки Хен Гьонг Мун.

Ханума Валиева стала третьей в весовой категории до 68 кг. Первенствовала китаянка Фейг Жоу, в финале одолевшая Кордус Анжелику Вейжек из Польши.