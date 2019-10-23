Колесниченко: восхищаюсь Пацкевич и Ромашиной, не понимаю, как они это делают

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, 16-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Колесниченко рассказала, насколько ей близок образ сильной и независимой женщины в обычной жизни.

«Спорт всё-таки воспитывает в тебе боевой дух. Приучает сталкиваться с любыми ситуациями и верить, что нет ничего невозможного. Я считаю себя сильной личностью, но об этом лучше спрашивать людей, которые меня окружают (улыбается). Им виднее.

Что касается жизни, то, на мой взгляд, в нашей сборной большинство девчонок достаточно спокойные. Добрые, нераздражительные, никаких скандалов. Все яркие эмоции мы оставляем в бассейне. Мне бы не хотелось, чтобы ко мне подходили на улицах. Синхронное плавание для меня любимая работа, к популярности я не стремлюсь.

Я восхищаюсь девчонками — Сашей Пацкевич, Светой Ромашиной, хотя и не понимаю, как они это делают. Я после тренировки приезжаю домой и валюсь с ног. А у них начинается вторая работа — мамой. Гулять с ребёнком, играть, кормить. Это лишний раз доказывает, насколько у нас сильные спортсменки — в том числе и в повседневной жизни. Если есть цель, они её достигнут.

Мы сами творцы своей жизни, своего дела. И способны достичь своей цели, несмотря на любые препятствия. Я считаю, что мы, спортсмены, на этом пути не должны пасовать ни перед чем. Думаю, у нас в сборной России все такие», — приводит слова Колесниченко «Команда России».