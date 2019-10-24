Свищёв: закон Родченкова вообще не про допинг

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищёв считает, что принятый конгрессом США закон Родченкова не имеет прямого отношения к борьбе с допингом.
«Надо вчитаться в этот закон, чтобы понять, что он вообще не про допинг, а про установление законодательной гегемонии США в мировом спорте. Почему в названии закона фигурирует фамилия Родченкова, который возглавлял лабораторию, изготавливавшую и сбывавшую запрещённые препараты? Да потому что Родченков выступил против России – главного конкурента США в спорте», — приводит слова Свищёва «Р-Спорт».
Документ «Закон Родченкова о борьбе с допингом» назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он бежал в США и обвинил российские власти в организации системы употребления допинга.
Согласно тексту закона, за использование допинга в спорте предусматривается максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и до $ 250 тыс. штрафа (до $ 1 млн, если нарушитель представляет организацию). Срок давности по таким преступлениям устанавливается в 10 лет. В документе указано, что он может применяться не только на территории США.
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