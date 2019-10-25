Байлз выполнила сальто назад на бейсбольном матче. Ролик собрал 7 млн просмотров

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, американская гимнастка Симона Байлз перед выполнением первой подачи матча Мировой серии MLB между «Хьюстоном» и «Вашингтоном» продемонстрировала эффектный трюк — сальто назад. Затем титулованная спортсменка отправила мяч точно в перчатку кэтчеру «Астрос».
Видео доступно в «твиттере» patrick. К этому моменту ролик посмотрело около 7 млн человек.
«Вашингтон» ведёт в финальной серии со счётом 2-0.
В августе 2019 года Байлз стала первой гимнасткой, которая смогла выполнить на официальных соревнованиях двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов. На прошедшем в Штутгарте (Германия) чемпионате мира Симона завоевала 5 золотых медалей. Американка стала самой титулованной гимнасткой в истории чемпионатов мира.
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