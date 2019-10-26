«Звезда» — бронзовый призёр женского Кубка чемпионов по пляжному футболу

Санкт-петербургская «Звезда» выиграла у американского клуба «Норкаль» и завоевала бронзовые медали на Кубке мировых чемпионов по пляжному футболу среди женских команд. Матч завершился со счётом 4:3 в дополнительное время.
Уже на второй минуте Кайли Кигли открыла счёт и вывела американский клуб вперёд. «Звезде» не потребовалось много времени, чтобы отыграться. Буквально через минуту Анна Акылбаева сравняла счёт. На 13-й минуте «Норкаль» вновь вырвался вперёд. Отличилась Александрия Холл. Встреча шла к победе американского клуба, но в конце основного времени матча, на 36-й минуте, Наталья Зайцева со штрафного спасла игру для россиянок. А уже в добавленное время победу «Звезде» принёс точный удар Анны Черняковой.
В финале Кубка мировых чемпионов сыграют итальянский «Локрианс» и польский клуб «Грембах».
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