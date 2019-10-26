Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Хорватией в квалификации ЧМ-2020
Сборная России по мини-футболу в заключительном матче основного раунда квалификации чемпионата мира 2020 года сыграла вничью с командой Хорватии – 2:2. Голы в составе российской команды забили Данил Давыдов и Янар Асадов.
Обе команды ранее выполнили основную задачу: обеспечили себе участие в Элитном этапе квалификационного турнира чемпионата мира. Решалась лишь окончательная расстановка на первых двух позициях в группе. По дополнительным показателям первыми стали россияне.
Элитный раунд пройдёт в конце января – начале февраля 2020 года. Жеребьёвка состоится 7 ноября.
Мини-футбол. Чемпионат мира. Квалификация. Основной раунд
Группа 7. Третий тур
Россия – Хорватия – 2:2 (2:1).
Голы: Давыдов, 11, Асадов, 12 – Еловчич, 20, Новак, 38.
- 26 октября 2019
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