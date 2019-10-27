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Сёстры Аверины выиграли клубный ЧМ по художественной гимнастике

Сёстры Аверины выиграли клубный ЧМ по художественной гимнастике
Другие / Прочие виды спорта 0

Клуб «Газпром» стал победителем клубного чемпионата мира AEON CUP, который проходил в Такасаки (Япония).

На высшую ступень пьедестала почёта в командном многоборье поднялись россиянки Дина и Арина Аверины и Софья Агафонова. Дина Аверина одержала победу в личном многоборье, её сестра Арина стала серебряным призёром. Софья Агафонова завоевала бронзовую медаль в многоборье среди юниоров.

Художественная гимнастика. Клубный чемпионат мира AEON CUP. Такасаки, Япония
Командное многоборье

1.«Газпром» (Россия) – 251,900
2. «Школа Дерюгиной» (Украина) – 240,600
3.«Динамо» (Беларусь) – 237,400

Личное многоборье

1. Дина Аверина (Россия) – 91,350
2. Арина Аверина (Россия) – 87,950
3. Влада Никольченко (Украина)- 84,800

Многоборье. Юниорки

1. София Раффаели (Италия) – 79,500
2. Николь Красюк (Украина) – 74,300
3. Софья Агафонова (Россия) – 72,600.

Фото доступно в «инстаграме» Всероссийской федерации художественной гимнастики

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