Украинский борец Данила Картавый выиграл Гран-при в Нефтеюганске

В Нефтеюганске завершился Гран-при по вольной борьбе на призы вице-президента ФСБР Владимира Семёнова, собравший команды из 15 стран.

В финале супертяжёлого веса украинец Данила Картавый выиграл у Магомедамина Дибирова. В финале категории до 92 кг призёр ЧМ-2019 Алихан Жабраилов проиграл Магомеду Курбанову. В заключительный день турнира также первенствовали призёр ЧЕ-2019 Тимур Бижоев (74 кг), Арсенали Мусалалиев (86 кг) и Абдулмажид Кудиев (61 кг).

В ходе Гран-при вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов вручил почётную награду UWW-Europe Владимиру Семёнову за выдающийся вклад в развитие спортивной борьбы.

По программе «Борьбу — в школу» Нефтеюганский район получил сертификат на три ковра и сертифицированное оборудование для открытия школьных залов борьбы.

В рамках турнира также состоялось чествование победителей ЧМ-2019 Заурбека Сидакова и Давида Баева, представляющих Югру.