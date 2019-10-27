Украинский борец Данила Картавый выиграл Гран-при в Нефтеюганске

В Нефтеюганске завершился Гран-при по вольной борьбе на призы вице-президента ФСБР Владимира Семёнова, собравший команды из 15 стран.
В финале супертяжёлого веса украинец Данила Картавый выиграл у Магомедамина Дибирова. В финале категории до 92 кг призёр ЧМ-2019 Алихан Жабраилов проиграл Магомеду Курбанову. В заключительный день турнира также первенствовали призёр ЧЕ-2019 Тимур Бижоев (74 кг), Арсенали Мусалалиев (86 кг) и Абдулмажид Кудиев (61 кг).
В ходе Гран-при вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов вручил почётную награду UWW-Europe Владимиру Семёнову за выдающийся вклад в развитие спортивной борьбы.
По программе «Борьбу — в школу» Нефтеюганский район получил сертификат на три ковра и сертифицированное оборудование для открытия школьных залов борьбы.
В рамках турнира также состоялось чествование победителей ЧМ-2019 Заурбека Сидакова и Давида Баева, представляющих Югру.
- 27 октября 2019
-
19:16
-
18:53
-
18:28
-
18:20
-
17:59
-
17:54
-
17:38
-
16:57
-
15:59
-
15:37
-
14:59
-
13:58
-
13:46
-
12:48
-
12:29
-
12:09
-
11:38
-
11:20
-
10:47
-
10:42
-
09:51
-
09:02
-
08:28
-
06:35
-
05:08
-
02:58
-
02:51
-
02:31
-
01:34
-
01:17
-
00:57
-
00:44
- 26 октября 2019
-
23:40
-
23:26
-
22:54