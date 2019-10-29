Бывший глава IAAF в январе предстанет перед судом

Суд Парижа 13 января начнёт слушание дела бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламина Диака и его сына Папы Массаты Диака, сообщает AFP.
Ламин Диак возглавлял IAAF с 1999 по 2015 год. Он обвиняется в получении и даче взяток, злоупотреблении служебным положением и отмывании денег. Следователи считают, что Папа Массата Диак находился в центре коррупционной схемы. Ему также предъявлены обвинения в отмывании денег, получении взяток и «оказании помощи в получении взяток».
В ходе расследования выяснилось, что бывший глава IAAF скрыл положительные допинг-пробы российских легкоатлетов взамен на поддержку политической кампании в Сенегале. Подозрения также вызвали переговоры с российскими спонсорами перед чемпионатом мира по лёгкой атлетике 2013 года в Москве.
Кроме того, продолжаются расследования по заявочным кампаниям чемпионатов мира по лёгкой атлетике 2015 года в Лондоне и 2019-го в Катаре.
В числе обвиняемых также находятся бывший адвокат Диака Хабиб Сиссе, экс-глава антидопингового отдела IAAF Габриэль Долле, экс-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв и бывший тренер сборной России в беге на длинные дистанции Алексей Мельников.
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