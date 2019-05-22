Экс-глава IAAF Диак подозревается в коррупции при выборе хозяина ЧМ-2019

Бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак подозревается в участии в коррупционных схемах при выборах города — хозяина чемпионата мира – 2019. Об этом сообщает AFK.
Мировое первенство пройдёт в Дохе (Катар) с 27 сентября по 8 октября. Помимо Диака подозревается директор катарской медиагруппы BeIn Юсеф Аль-Обайдли. Диаку могут предъявить обвинения в пассивной коррупции, а Аль-Обайдли – в активной коррупции.
Напомним, впервые Диак был арестован французской полицией в ноябре 2015 года. Тогда среди прочего ему инкриминировали сокрытие допинговых дел российских спортсменов.
Вчера стало известно, что французская прокуратура хочет инициировать уголовные дела по отношению к Диаку и бывшему главе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентину Балахничёву.
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