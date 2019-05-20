Прокуратура Франции требует суда над бывшим президентом ВФЛА Балахничёвым

Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала запуска судебного процесса по отношению к бывшему президенту Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентину Балахничёву и бывшему президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку. Об этом сообщает АFP.
Оба чиновника обвиняются в «активной и пассивной коррупции». В марте французские власти выдали ордер на арест Балахничёва и бывшего старшего тренера сборной России по лёгкой атлетике Алексея Мельникова.
Напомним, в августе 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе пожизненную дисквалификацию Мельникова, Балахничёва и Папы Массаты Диака (сына экс-президента IAAF). Решение об их пожизненном отстранении принял 7 января 2016 года комитет IAAF по этике. Все трое подали апелляции в CAS, которые были отклонены.
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