Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Прокуратура Франции требует суда над бывшим президентом ВФЛА Балахничёвым

Прокуратура Франции требует суда над бывшим президентом ВФЛА Балахничёвым
Другие / Лёгкая атлетика 0

Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала запуска судебного процесса по отношению к бывшему президенту Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентину Балахничёву и бывшему президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку. Об этом сообщает АFP.

Оба чиновника обвиняются в «активной и пассивной коррупции». В марте французские власти выдали ордер на арест Балахничёва и бывшего старшего тренера сборной России по лёгкой атлетике Алексея Мельникова.

Напомним, в августе 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе пожизненную дисквалификацию Мельникова, Балахничёва и Папы Массаты Диака (сына экс-президента IAAF). Решение об их пожизненном отстранении принял 7 января 2016 года комитет IAAF по этике. Все трое подали апелляции в CAS, которые были отклонены.

Балахничёв: коррумпирован ли я? Ходят разные слухи
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент