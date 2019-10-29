Ласицкене подарит тренеру Габриляну автомобиль, полученный от Федерации бокса

Российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова приняли решение поделить премиальные, полученные от Федерации бокса России между всеми спортсменами, выступавшими на чемпионате мира в Дохе (Катар).

«Это вознаграждение для нас очень неожиданно, и мы решили, что мы должны разделить награду среди всех российских призёров и участников чемпионата мира в Дохе», — цитирует Ласицкене «Р-Спорт».

Кроме того, автомобиль, который также был вручен Марие Федерацией бокса, она подарит своему многолетнему тренеру Геннадию Габриляну.

«Все эти медали — это всё ваша огромная работа и ваши достижения. Я хочу отблагодарить вас», — заявила трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту.

Впервые тему с недостаточными призовыми со стороны Всероссийской федерации лёгкой атлетики поднял муж Ласицкене, комментатор Владас Ташев: «Боксёрам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: СМС от главы федерации с букетиком».



Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году Мария завоевала золото на чемпионате мира в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе.

Федерация бокса России подарит автомобили легкоатлеткам Ласицкене и Сидоровой