Ласицкене подарит тренеру Габриляну автомобиль, полученный от Федерации бокса

Российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова приняли решение поделить премиальные, полученные от Федерации бокса России между всеми спортсменами, выступавшими на чемпионате мира в Дохе (Катар).
«Это вознаграждение для нас очень неожиданно, и мы решили, что мы должны разделить награду среди всех российских призёров и участников чемпионата мира в Дохе», — цитирует Ласицкене «Р-Спорт».
Кроме того, автомобиль, который также был вручен Марие Федерацией бокса, она подарит своему многолетнему тренеру Геннадию Габриляну.
«Все эти медали — это всё ваша огромная работа и ваши достижения. Я хочу отблагодарить вас», — заявила трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту.
Впервые тему с недостаточными призовыми со стороны Всероссийской федерации лёгкой атлетики поднял муж Ласицкене, комментатор Владас Ташев: «Боксёрам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: СМС от главы федерации с букетиком».
Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году Мария завоевала золото на чемпионате мира в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе.
- 29 октября 2019
-
12:29
-
12:24
-
12:12
-
12:09
-
11:40
-
11:12
-
10:29
-
09:56
-
09:34
-
09:19
-
09:04
-
02:05
-
00:39
- 28 октября 2019
-
22:59
-
22:53
-
22:41
-
21:50
-
21:30
-
20:36
-
19:15
-
18:58
-
17:01
-
16:22
-
16:04
-
14:55
-
14:35
-
14:21
-
13:34
-
12:11
-
11:46
-
10:58
-
10:47
-
09:50
-
09:34
-
09:26