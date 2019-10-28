Федерация бокса России подарит автомобили легкоатлеткам Ласицкене и Сидоровой

Федерация бокса России (ФБР) подарит российским легкоатлеткам Марии Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелике Сидоровой (прыжки с шестом) автомобили. Об этом ТАСС сообщил президент ФБР Умар Кремлёв. Помимо автомобилей спортсменки и их тренерский штаб получат денежное вознаграждение.



«Мы все должны поддерживать и помогать друг другу, потому что спорт един. Как и наши спортсмены, Мария и Анжелика получат финансовое вознаграждение и автомобили. Причём не только они, но и их личные тренеры», — заявил Кремлёв.



Впервые тему с недостаточными призовыми со стороны Всероссийской федерации лёгкой атлетики поднял муж Ласицкене, комментатор Владас Ташев: «Боксёрам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: СМС от главы федерации с букетиком».



Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году Мария завоевала золото на чемпионате мира в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе. В Катаре россиянка, из-за отстранения ВФЛА выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе, победила с результатом 2,04 м.

Глава ВФЛА отреагировал на слова мужа Ласицкене о подарке для Марии