Муж Ласицкене высмеял подарок для Марии от ВФЛА за победу на чемпионате мира

Спортивный журналист и комментатор Владас Ласицкас, являющийся супругом трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, рассказал, как Всероссийская федерация лёгкой атлетики поздравила супругу с победой на первенстве мира в Дохе (Катар).
«Боксёрам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: СМС от главы федерации с букетиком», — написал Ласицкас в своём «твиттере».
Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году Мария завоевала золото на чемпионате мира в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе. В Катаре россиянка, из-за отстранения ВФЛА выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе, победила с результатом 2,04 м.
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