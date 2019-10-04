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Муж Ласицкене высмеял подарок для Марии от ВФЛА за победу на чемпионате мира

Муж Ласицкене высмеял подарок для Марии от ВФЛА за
Муж Ласицкене высмеял подарок для Марии от ВФЛА за победу на чемпионате мира
Другие / Лёгкая атлетика 0

Спортивный журналист и комментатор Владас Ласицкас, являющийся супругом трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, рассказал, как Всероссийская федерация лёгкой атлетики поздравила супругу с победой на первенстве мира в Дохе (Катар).

«Боксёрам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: СМС от главы федерации с букетиком», — написал Ласицкас в своём «твиттере».

Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году Мария завоевала золото на чемпионате мира в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе. В Катаре россиянка, из-за отстранения ВФЛА выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе, победила с результатом 2,04 м.

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