Непомнящий проиграл в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий дважды сыграл вничью и один раз проиграл американцу Уэсли Со в третий день полуфинала чемпионата мира ФИДЕ по шахматам Фишера в Норвегии. В первый день обе партии завершились вничью. Во второй день россиянин дважды проиграл. Итоговый счёт противостояния — 13:5 в пользу Со.

В финале Уэсли сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном, который одолел представителя США Фабиано Каруану со счётом 12,5-7,5.

Финал турнира пройдёт с 31 октября по 2 ноября.

В апреле Международная шахматная федерация проинформировала о проведении в 2019 году первого официального чемпионата мира по шахматам Фишера. Соревнования проходят не с фиксированной, а с произвольной начальной расстановкой фигур.