«Вашингтон» впервые в истории стал чемпионом MLB

«Вашингтон Нэшионалс» впервые в истории стал победителем Мировой серии Главной лиги бейсбола. В финальном противостоянии столичный клуб в семи матчах одолел «Хьюстон Астрос». В решающей встрече «Вашингтон», выступающий в MLB с 1969 года, на выезде оказался сильнее со счётом 6:2.

Финальная серия получилась увлекательной. «Нэшионалс» выиграли два первых матча на выезде, а затем на своём поле потерпели три поражения подряд. «Хьюстону» оставалось одержать одну победу для повторения успеха 2017 года, но дома «Астрос» дважды проиграли.

Самым ценным игроком Мировой серии был назван питчер «Вашингтона» Стивен Страсбург.

В 2018 году чемпионом MLB стал «Бостон Ред Сокс», победивший в финальной серии «Лос-Анджелес Доджерс» — 4-1.