Объявлен расширенный состав женской сборной России по гандболу на ЧМ

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином огласил имена 28 спортсменок, которые отправятся на тренировочный сбор в Новогорске. Список игроков стал доступен на официальном сайте Федерации гандбола России.
Состав сборной России:
вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Кира Трусова («Астраханочка»);
левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»), Юлия Маркова (ЦСКА), Наталья Решетникова («Лада»);
левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елена Михайличенко («Лада»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»);
Разыгрывающие: Ирина Никитина («Ростов-Дон»), Ярослава Фролова («Кубань»), Ольга Щербак («Лада»);
линейные: Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»);
правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – «Ростов-Дон»), Валерия Ганичева («Звезда»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»);
правые крайние: Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе – «Ростов-Дон»), Диана Голуб («Кубань»), Ольга Фомина («Лада»).
Заключительный этап подготовки команда проведёт в Новогорске с 18 по 20 ноября. После этого сборная России примет участие в товарищеском турнире Seoul Cup, где сыграет с Венгрией, Сербией и Южной Кореей.
В окончательную заявку на чемпионат мира, которая определится до 29 ноября, попадут 18 гандболисток.
Мировое первенство пройдёт с 30 ноября по 15 декабря. На предварительном этапе сборная России сыграет с Аргентиной, ДР Конго, Китаем, Швецией и Японией.
- 31 октября 2019
-
11:29
-
10:47
-
10:30
-
10:06
-
09:42
-
09:22
-
00:43
- 30 октября 2019
-
21:38
-
20:49
-
20:34
-
19:49
-
19:27
-
16:35
-
15:52
-
15:25
-
13:10
-
12:58
-
12:02
-
11:28
-
11:14
-
11:02
-
09:18
-
08:29
- 29 октября 2019
-
23:31
-
23:31
-
22:33
-
21:47
-
20:55
-
20:54
-
20:37
-
19:34
-
18:07
-
17:56
-
17:44
-
17:40