Объявлен расширенный состав женской сборной России по гандболу на ЧМ

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином огласил имена 28 спортсменок, которые отправятся на тренировочный сбор в Новогорске. Список игроков стал доступен на официальном сайте Федерации гандбола России.



Состав сборной России:



вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Кира Трусова («Астраханочка»);



левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»), Юлия Маркова (ЦСКА), Наталья Решетникова («Лада»);



левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елена Михайличенко («Лада»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»);

Разыгрывающие: Ирина Никитина («Ростов-Дон»), Ярослава Фролова («Кубань»), Ольга Щербак («Лада»);



линейные: Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»);



правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – «Ростов-Дон»), Валерия Ганичева («Звезда»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»);



правые крайние: Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе – «Ростов-Дон»), Диана Голуб («Кубань»), Ольга Фомина («Лада»).



Заключительный этап подготовки команда проведёт в Новогорске с 18 по 20 ноября. После этого сборная России примет участие в товарищеском турнире Seoul Cup, где сыграет с Венгрией, Сербией и Южной Кореей.



В окончательную заявку на чемпионат мира, которая определится до 29 ноября, попадут 18 гандболисток.



Мировое первенство пройдёт с 30 ноября по 15 декабря. На предварительном этапе сборная России сыграет с Аргентиной, ДР Конго, Китаем, Швецией и Японией.