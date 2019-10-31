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Объявлен расширенный состав женской сборной России по гандболу на ЧМ

Объявлен расширенный состав женской сборной России по гандболу на ЧМ
Другие / Гандбол 0

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином огласил имена 28 спортсменок, которые отправятся на тренировочный сбор в Новогорске. Список игроков стал доступен на официальном сайте Федерации гандбола России.

Состав сборной России:

вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Кира Трусова («Астраханочка»);

левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»), Юлия Маркова (ЦСКА), Наталья Решетникова («Лада»);

левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елена Михайличенко («Лада»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»);
Разыгрывающие: Ирина Никитина («Ростов-Дон»), Ярослава Фролова («Кубань»), Ольга Щербак («Лада»);

линейные: Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»);

правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – «Ростов-Дон»), Валерия Ганичева («Звезда»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»);

правые крайние: Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе – «Ростов-Дон»), Диана Голуб («Кубань»), Ольга Фомина («Лада»).

Заключительный этап подготовки команда проведёт в Новогорске с 18 по 20 ноября. После этого сборная России примет участие в товарищеском турнире Seoul Cup, где сыграет с Венгрией, Сербией и Южной Кореей.

В окончательную заявку на чемпионат мира, которая определится до 29 ноября, попадут 18 гандболисток.

Мировое первенство пройдёт с 30 ноября по 15 декабря. На предварительном этапе сборная России сыграет с Аргентиной, ДР Конго, Китаем, Швецией и Японией.

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