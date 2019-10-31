Непомнящий опустился на седьмую строчку в рейтинге ФИДЕ

Международная шахматная федерация на своём официальном сайте опубликовала обновлённую версию рейтинга. Лучший из россиян, Ян Непомнящий, опустился с пятой на седьмую строчку. Лидерство сохранил действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.
Шахматы. Рейтинг ФИДЕ
1 (1). Магнус Карлсен (Норвегия) — 2870.
2 (2). Фабиано Каруана (США) — 2822.
3 (3). Дин Лижэнь (Китай) — 2801.
4 (6). Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 2777.
5 (7). Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 2777.
6 (4). Аниш Гири (Нидерланды) — 2776.
7 (5). Ян Непомнящий (Россия) — 2773.
8 (14). Левон Аронян (Армения) — 2767.
9 (15). Теймур Раджабов (Азербайджан) — 2767.
10 (8). Уэсли Со (США) — 2765.
В топ-20 помимо Непомнящего входят четверо россиян: Александр Грищук занимает 11-е место (2764), Никита Витюгов — 14-е (2756), Владимир Крамник — 16-е (2753), Сергей Карякин — 19-е (2749).
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