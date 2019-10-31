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Колобков сообщил о готовности РФ давать новые пояснения ВАДА по базе лаборатории

Колобков сообщил о готовности РФ давать новые пояснения ВАДА по базе лаборатории
Другие / Прочие виды спорта 0

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситуацию о предоставлении Россией Всемирного антидопинговому агентству (ВАДА) ответов на вопросы, которые возникли из-за изменений данных в Московской антидопинговой лаборатории. Предполагалось, что стороны обсудят вопросы 23 октября, но в итоге встречу перенесли на неопределённый срок.

«По этому вопросу ещё рано говорить. Уже много раз в прессе была ложная, непроверенная информация. Когда такая встреча состоится, мы обязательно проинформируем прессу, сейчас ещё рано. Первый шаг мы сделали — дополнительно представили всю необходимую информацию. ВАДА в своём пресс-релизе сообщило, что департамент расследований её сейчас изучает. Это большая информационная база, которая содержит дополнительные ответы на вопросы экспертов.

Если понадобятся ещё какие-нибудь комментарии, пояснения, уверен, российские эксперты их оперативно дадут», — цитирует Колобкова ТАСС.

ВАДА сделало заявление о ситуации с подделкой данных Московской лаборатории
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