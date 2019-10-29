ВАДА сделало заявление о ситуации с подделкой данных Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство на своём официальном сайте подтвердило получение ответов от российских властей по поводу обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории и определило сроки рассмотрения дела.

«Учитывая сложный технический характер расследования и объём оцениваемого материала, на данном этапе не может быть установлен временной промежуток рассмотрения дела. Однако мы ожидаем, что комитет по соответствию сможет рассмотреть доклад отдела расследований ВАДА до конца ноября.

Исполком ВАДА под руководством Крэйга Риди, срок полномочий которого истекает 31 декабря 2019 года, соберётся в максимально короткие сроки после этого, чтобы обсудить рекомендации комитета по соответствию", — говорится в сообщении.

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