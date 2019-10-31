Войнова: сейчас в моде качать ягодицы и не только их, так что мы в тренде

Российская велогонщица Анастасия Войнова рассказала о диете и влиянии профессионального спорта на женскую фигуру. Спортсменка призналась, что изменила вкусовые привычки.

«У нас есть ограничения в питании, но при этом ограничений в весе, как у борцов или гимнасток, нет. Мы должны есть здоровую и правильную пищу, и наш доктор Вячеслав Ефремов составляет соответствующий рацион, даёт рекомендации.

Я не знаю, когда и почему это произошло, но я стала ярым приверженцем, как это сейчас модно говорить, ЗОЖ и ПП. И кажется, даже замучила этой темой ребят в команде. Могу непроизвольно начать рассказывать о полезных свойствах шпината или авокадо, о том, что сахар — это зло. Я приучила себя к тому, чтобы месяцами не есть простые сахара, просто в этих калориях нет никакой пользы — они бессмысленны. С другой стороны, считаю, что не нужно всё доводить до сумасшествия. Всякие модные диеты и неразумные ограничения в питании — вроде исключения молочных продуктов или глютена — я считаю неактуальными и ненужными, если на это нет особых медицинских рекомендаций.

Велоспорт действительно оставляет след на женской фигуре, но так как сейчас в моде качать ягодицы и не только их, то мы в тренде. Всё на любителя. Есть люди, которые восхищаются фигурой, а есть те, которые говорят, что девочке такие мышцы не нужны. Меня в целом всё устраивает», — цитирует Войнову «Команда России».