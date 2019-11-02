Губерниев назвал двух лучших спортсменов России

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, кого считает лучшими спортсменами России на данный момент. По его мнению, это прыгунья в высоту Мария Ласицкене и гимнаст Никита Нагорный.
«Лучший спортсмен России прямо сейчас? Никита Нагорный и Мария Ласицкене. Более того, если сейчас меня попросят выбрать лучших спортсменов года, я бы выбрал именно их, потому что выиграть мировое первенство по гимнастике и лёгкой атлетике — это событие сверхвыдающееся.
Самый недооценённый спортсмен России? Никита Нагорный и Мария Ласицкене. Мы, к сожалению, не та страна, которая фанатеет от гимнастики и лёгкой атлетики. А я за то, чтобы эти люди были суперзвёздами. И не только в спорте, но и в самом широком смысле», — приводит слова Губерниева RT.
На чемпионате мира в Штутгарте (Германия) Нагорный завоевал золото в личном многоборье и в опорном прыжке. Также он помог мужской сборной России впервые в истории выиграть командное первенство.
Ласицкене — первая в истории трёхкратная чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году Мария завоевала золото в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе. В Катаре россиянка победила с результатом 2,04 м.
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