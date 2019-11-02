Конькобежец Юсков победил на дистанции 1500 м на чемпионате России
Трёхкратный чемпион мира Денис Юсков завоевал золото чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров. Соревнования проходят в городе Коломне Московской области. Юсков преодолел дистанцию за 1 минуту 45,83 секунды. Серебряную награду завоевал Даниил Беляев (1.47,22), третьим стал Сергей Трофимов (1.47,86).
Ранее на аналогичной дистанции у женщин победительницей с результатом 1 минута 56,07 секунды стала Екатерина Шихова.
Напомним, чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях является квалификационным для участия на первых этапах Кубка мира-2019/20.
Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна
Мужчины. Дистанция 1500 м
1. Денис Юсков — 1.45,83
2. Даниил Беляев — 1.47,22
3. Сергей Трофимов — 1.47,86.
Конькобежка Шихова одержала победу на дистанции 1500 м на чемпионате России
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