Мужская сборная России по шахматам в 5-й раз выиграла командный чемпионат Европы

Мужская сборная России в заключительном туре командного чемпионата Европы по шахматам одержала победу над представителями Польши и в пятый раз в истории стала победительницей соревнований.
В матче с Польшей Кирилл Алексеенко белыми фигурами выиграл свою партию, а Дмитрий Андрейкин (белые), Никита Витюгов (чёрные) и Даниил Дубов (чёрные) разошлись с соперниками миром.
По итогам турнира россияне набрали 15 баллов. Второе место заняла команда Украины (14), третье — сборная Англии (14). Британцы уступили по дополнительным показателям.
Мужская сборная России выигрывала турнир в 1992, 2003, 2007 и 2015 годах, ещё девять раз победа на первенстве Европы оставалась за командой СССР.
Ранее победителем командного чемпионата Европы у женщин также стала команда России.
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