1500 человек вышли на старт гонки с препятствиями «Живу спортом» в Одинцово

2 ноября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоялась традиционная гонка с препятствиями “Живу спортом”. На старт забега вышли 232 команды из Московской области. Участники преодолели шестикилометровую трассу с 19 испытаниями: бег по пересечённой местности, перепрыгивание через стены, проход по канатам, лаз под автомобильными шинами и другое. Для болельщиков и гостей мероприятия работал бесплатный скалодром.

“Гонка с препятствиями “Живу спортом” стала традиционным спортивным праздником для всех жителей Подмосковья. Забег, по обычаю, проводится накануне Дня народного единства и собирает большое количество участников — в этом году на старт вышли более 1500 человек. Мероприятие пользуется популярностью, поэтому маршрут трассы был значительно усложнён: увеличили дистанцию забега и добавили несколько испытаний. Все команды с энтузиазмом прошли полосу препятствий, продемонстрировав взаимовыручку, сплочённость и единство духа”, — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.