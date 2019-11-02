«Чеховские медведи» одержали вторую победу в Лиге чемпионов

Гандболисты «Чеховских медведей» одержали вторую победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В домашнем матче шестого тура соревнований «Чеховские медведи» на своей площадке нанесли поражение шведской команде «Кристианстад» со счётом 37:26. Самым результативным в составе хозяев площадки стал Дмитрий Корнев, забивший 7 мячей. 6 раз отличился Дмитрий Киселёв, 5 мячей на счету Дмитрия Санталова.

Выездной матч тех же соперников завершился 19 октября победой «Кристианстада» — 36:28. «Чеховские медведи» с 4 очками, набранными в 6 матчах, занимают пятое место в турнирной таблице группы D. В следующем матче 10 ноября подмосковный клуб на выезде сыграет с «Вислой».

Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины

Группа D. 6-й тур

«Чеховские медведи» (Россия) – «Кристианстад» (Швеция) — 37:26 (20:16).