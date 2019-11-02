Войнова и Дмитриев — серебряные призёры этапа Кубка мира по велотреку в Минске

Российские спортсмены завоевали две серебряные медали во второй день первого этапа Кубка мира по велоспорту на треке, который проходит в Минске (Беларусь). Анастасия Войнова стала второй в индивидуальном спринте, уступив в финале Ли Вайси из Гонконга.

Денис Дмитриев занял второе место в кейрине. Россиянин выиграл заезды первого и второго раундов, но в финале уступил действующему чемпиону Европы Харри Лаврейсену.

Велотрек. Кубок мира. Первый этап. Минск, Беларусь

Женщины. Индивидуальный спринт

1. Ли Вайси (Гонконг).

2. Анастасия Войнова (Россия).

3. Эмма Хинце (Германия)…

20. Екатерина Гниденко (Россия).

Мужчины. Кейрин

1. Гарри Лавроейсен (Нидерланды).

2. Денис Дмитриев (Россия).

3. Кою Мацуи (Япония)…

13. Шейн Перкинс (Россия).