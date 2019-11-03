Сборная России по шорт-треку выиграла гонку на 2000 м на этапе Кубка мира в США

Российские шорт-трекисты показывают хорошие результаты на этапе Кубка мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США).

Командную гонку на 2000 м выиграла сборная России, продемонстрировав результат 2 минуты 37,585 секунды. В её составе выступали Даниил Ейбог, Виктор Ан, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова. Второе место заняли представители Китая (2.37,730), третье – Кореи (2.37,817).

Россиянин Семён Елистратов одержал победу на дистанции 1500 м, его соотечественник Александр Шульгинов стал третьим. Второе место занял представитель Кореи Ким Дон Ук. Ещё один представитель России, Денис Айрапетян, продемонстрировал девятый результат.



Этап Кубка мира в американском городе Солт-Лейк-Сити проходит с 1 по 3 ноября.