Сборная России по регби — 20-я в обновлённом рейтинге World Rugby

Организация World Rugby обнародовала обновлённый рейтинг сборных, составленный по итогам чемпионата мира, завершившегося в Японии. Рейтинг возглавила сборная Южной Африки, ставшая победителем турнира. Представители ЮАР впервые с 16 ноября 2009 года заняли первую строчку рейтинга.

Вторую позицию сохранила сборная Новой Зеландии, третью — сборная Англии. Именно англичан сборная ЮАР победила в финале турнира.

Сборная Ирландии, возглавлявшая рейтинг до чемпионата мира, потеряла сразу четыре позиции. Сборная России, потерпевшая пять поражений в Японии, занимает в новом рейтинге 20-е место.

Рейтинг сборных по версии World Rugby:

1. Южная Африка (94,19 балла)

2. Новая Зеландия (92,11)

3. Англия (88,22)

4. Уэльс (85,02)

5. Ирландия (84,45)

6. Австралия (81,90)

7. Франция (80,88)

8. Япония (79,28)

9. Шотландия (79,23)

10. Аргентина (78,31)…

20. Россия (63,09).