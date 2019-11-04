Спринтер-участник ОИ не смог убежать от полиции и был обвинён в хранении кокаина

Участник Олимпийских игр австралийский бегун Джоэль Милбёрн был арестован в середине октября в Сиднее, сообщает Daily Mail. Спортсмен, находившийся под подозрением в хранении наркотиков, на выходе из одного от сиднейских пабов увидел полицейских, которые шли в его сторону. Джоэль решил убежать от сотрудников правоохранительных органов, но был пойман.

В полиции утверждают, что Милбёрн пытался незаметно избавиться от небольшого пакета с кокаином. В итоге Джоэля обвинили в хранении наркотиков и оказании сопротивления полиции.

Первое судебное заседание по делу Милбёрна состоялось сегодня, 4 ноября. По словам адвоката, Джоэль на следующем заседании намерен признать свою вину.

На Олимпиаде 2008 года Милбёрн занял 15-е место в беге на 400 м. В 2010 году он выиграл золото Игр Содружества в эстафете 4х400 м.