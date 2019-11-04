Отец Кулижникова: спорт давно превратился в политический инструмент

Александр Кулижников, отец российского конькобежца Павла Кулижникова, не оставил без внимания допинг-скандал с изменённой базой Московской антидопинговой лаборатории, из-за которого Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов.
«Спорт давно превратился в политический инструмент. Достаточно вспомнить Олимпиады -72, -80, -02. А профессиональный спорт — это ещё и большие деньги. Ну где вы видели, чтобы политика и бизнес были честными и чистыми?
Даже дурачку должно быть понятно, к чему эти допинг-скандалы приурочены. Олимпиада-2014 с отличной организацией и аннексия Крыма, конечно, кое-кому покоя не давали», — написал Кулижников-старший на своей странице в «Фейсбуке».
Ранее трёхкратный чемпион мира в спринтерском многоборье и трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях Павел Кулижников признался, что не хочет думать о пропуске Олимпиады в 2022 году из-за сложившейся ситуации вокруг российского спорта.
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