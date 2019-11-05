Юсков: к нам применяли санкции только потому, что мы русские

Трёхкратный чемпион мира на 1500 метров российский конькобежец Денис Юсков признался, что не думает о возможном отстранении российских спортсменов от Олимпийских игр.

«Меня это не волнует. Для меня Олимпийские Игры и МОК сейчас имеют другой образ и символизируют совершенное другое по сравнению с тем, как я себе представлял это в юности. Все было разрушено после 2018 года, когда к нам применили какие-то санкции только потому, что мы русские. Можно сказать, что это была русофобия.

Мне непонятно. Да, у меня была дисквалификация из-за марихуаны. И что? Я тогда даже несовершеннолетний был. Но почему спортсмены из других стран, у которых были серьёзные проблемы с допингом, выступают на Играх, а мне нельзя? Меня мониторят постоянно, у меня не было ни одного пропуска тестов, «флажка». Когда в 2011 году я только вернулся в спорт и отобрался в команду, начал ездить по международным стартам, меня тестировали постоянно. За сезон раз пятьдесят. Я знал, что все отбегают и идут домой, а я наверняка иду на допинг-контроль. И так уже восемь лет. Какие ко мне вопросы?

Поэтому моё отношение к МОК такое. Я не призываю всех его разделять, каждый ставит свои цели и идёт к ним, но у меня вот так», — цитирует Юскова «Матч ТВ».