Бах: нельзя наказывать только спортсмена, принимавшего допинг

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, как должна строиться борьба с допингом. Бах призвал наказывать не только спортсменов, но и всех, кто был задействован в мошеннической схеме.
«У нас не должно быть никакой жалости ко всем, кто замешан в приёме допинга, то есть к атлетам и их окружению. В каждом случае приёма допинга мы должны найти всех, кто в этом участвовал. Нельзя наказывать только атлета, не трогая других. Это вопрос доверия и справедливости», — цитирует Баха пресс-служба МОК.
Сегодня, 5 ноября, в Катовице (Польша) началась Всемирная антидопинговая конференция. На ней участники обсудят актуальные методы борьбы с нарушениями антидопингового законодательства. Большое внимание также уделяется проблеме допинга в российском спорте.
- 5 ноября 2019
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