Глава ВАДА: ситуация с Россией — худший случай в истории антидопинга

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди подвёл итоги работы организации и остановился на проблеме допинга в российском спорте.
«Конечно, не всё в работе ВАДА было идеально. Случалось так, что некоторые элементы системы давали сбой. Худший случай за время моего президентства, а то в истории аптидопингового движения, это ситуация с Россией.
Открытия, сделанные в результате расследования Ричарда Паунда и Ричарда Макларена, привели к коренным изменениям в отношениях. Подтверждение беспрецедентного уровня махинаций поставило под сомнение работу ВАДА в спортивном мире и вновь привело к осознанию важности чистоты спорта.
С тех пор, при поддержке партнёров, ВАДА помогло отстроить РУСАДА заново и превратить его в полноценное антидопинговое агентство", — цитирует Риди Inside the Games.
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