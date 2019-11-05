Глава ВАДА: ситуация с Россией — худший случай в истории антидопинга

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди подвёл итоги работы организации и остановился на проблеме допинга в российском спорте.



«Конечно, не всё в работе ВАДА было идеально. Случалось так, что некоторые элементы системы давали сбой. Худший случай за время моего президентства, а то в истории аптидопингового движения, это ситуация с Россией.



Открытия, сделанные в результате расследования Ричарда Паунда и Ричарда Макларена, привели к коренным изменениям в отношениях. Подтверждение беспрецедентного уровня махинаций поставило под сомнение работу ВАДА в спортивном мире и вновь привело к осознанию важности чистоты спорта.



С тех пор, при поддержке партнёров, ВАДА помогло отстроить РУСАДА заново и превратить его в полноценное антидопинговое агентство", — цитирует Риди Inside the Games.