Зеппельт: исполком ВАДА обсудит последствия для России 9 декабря
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, рассказал о датах рассмотрения в ВАДА вопроса о несоответствии данных Московской лаборатории и возможном лишении РУСАДА статуса соответствия.
«Заседание комитета ВАДА по соответствию по поводу предполагаемых манипуляций с данными Московской лаборатории и статуса соответствия РУСАДА запланировано на 17 ноября. Внеочередное заседание исполкома ВАДА, на котором должны обсуждаться итоговые последствия для России, состоится 9 декабря в Париже или Лондоне», — написал Зеппельт в своём «твиттере».
Зеппельт со ссылкой на источник в ВАДА сообщил, что российская сторона не смогла ответить на все вопросы о несоответствиях в данных лаборатории.
Зеппельт: Россия не ответила на 8 вопросов ВАДА
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