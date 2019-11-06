Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Зеппельт: исполком ВАДА обсудит последствия для России 9 декабря

Зеппельт: исполком ВАДА обсудит последствия для России 9 декабря
Другие / Прочие виды спорта 0

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, рассказал о датах рассмотрения в ВАДА вопроса о несоответствии данных Московской лаборатории и возможном лишении РУСАДА статуса соответствия.

«Заседание комитета ВАДА по соответствию по поводу предполагаемых манипуляций с данными Московской лаборатории и статуса соответствия РУСАДА запланировано на 17 ноября. Внеочередное заседание исполкома ВАДА, на котором должны обсуждаться итоговые последствия для России, состоится 9 декабря в Париже или Лондоне», — написал Зеппельт в своём «твиттере».

Зеппельт со ссылкой на источник в ВАДА сообщил, что российская сторона не смогла ответить на все вопросы о несоответствиях в данных лаборатории.

Зеппельт: Россия не ответила на 8 вопросов ВАДА
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019