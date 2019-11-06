Виктор Ан не выступит на этапе Кубка мира по шорт-треку в Монреале

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан пропустит этап Кубка мира в Монреале (Канада), информирует РИА «Новости». Соревнования пройдут с 8 по 10 ноября.
Ранее спортсмен признался, что ещё не принял окончательного решения об участии в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
33-летний Ан в сентябре 2018 года объявил о завершении карьеры, но в конце лета 2019 года сообщил о желании выступить на Олимпийских играх 2022 года.
На первом этапе Кубка мира, проходившем в Солт-Лейк-Сити (США), Ан завоевал две серебряные медали в индивидуальных соревнованиях. Также он выиграл золотые медали в мужской и смешанной эстафетах.
Южнокореец Ан принял российское гражданство в декабре 2011 года. На Олимпиаде-2014 в Сочи он завоевал три золотые медали.
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