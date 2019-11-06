Чужков: в матче с Египтом прожектор светил мне прямо в глаза

Голкипер сборной России по пляжному футболу Максим Чужков прокомментировал старт команды на Межконтинентальном кубке в Дубае. В первом матче россияне уверенно победили Египет со счётом 5:3.

«Если оценить первый матч по пятибалльной шкале, то поставлю три с плюсом. Плюс за то, что выиграли. А вообще, мы не всегда хорошо играли в обороне, допускали провалы, пропустили три гола. Но нужно также понимать, что команда у нас новая. Она только наигрывается. Думаю, дальше будет лучше.

Как сейчас здоровье? Всё отлично. Лично мне как раз хватило двух-трёх тренировок здесь, чтобы набрать форму. Чувствую себя замечательно. Иногда травмированная рука даёт о себе знать, но в холод, так что в Дубае об этом можно не беспокоиться (улыбается). Ничего страшного, все вратари так живут.

Мог бы выручить в эпизодах с пропущенными голами в игре с Египтом? Как говорил Лев Яшин, неберущихся ударов нет. Так что, возможно, и смог бы, если бы не этот странный мяч, не яркие рекламы, которые висят повсюду, и ослепляющий свет. Прожектор в первом периоде светил мне прямо в глаз», – сказал Чужков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Ивановой.