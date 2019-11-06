Московское «Динамо» в полуфинале Кубка России сыграет с «Уралочкой-НТМК»

Сегодня, 6 ноября, состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей женского Кубка России по волейболу. Действующий обладатель трофея московское «Динамо» за выход в финал поспорит с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область).

Вторую полуфинальную пару составили хозяин «Финала четырёх» казанское «Динамо» и калининградский «Локомотив», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Полуфинальные матчи пройдут 25 декабря. Матч за третье место и финал запланированы на 26 декабря.

Московское «Динамо» пробилось в «Финал четырёх», одержав победы над «Липецком», краснодарским «Динамо» и санкт-петербургской «Ленинградкой».

В прошлогоднем финале Кубка России столичный коллектив обыграл красноярский «Енисей» со счётом 3:0 (25:11, 25:17, 25:13).