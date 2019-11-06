Московское «Динамо» в полуфинале Кубка России сыграет с «Уралочкой-НТМК»
Сегодня, 6 ноября, состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей женского Кубка России по волейболу. Действующий обладатель трофея московское «Динамо» за выход в финал поспорит с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область).
Вторую полуфинальную пару составили хозяин «Финала четырёх» казанское «Динамо» и калининградский «Локомотив», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Полуфинальные матчи пройдут 25 декабря. Матч за третье место и финал запланированы на 26 декабря.
Московское «Динамо» пробилось в «Финал четырёх», одержав победы над «Липецком», краснодарским «Динамо» и санкт-петербургской «Ленинградкой».
В прошлогоднем финале Кубка России столичный коллектив обыграл красноярский «Енисей» со счётом 3:0 (25:11, 25:17, 25:13).
Волейболистки московского «Динамо» последними вышли в Финал четырёх Кубка России
- 6 ноября 2019
-
14:59
-
14:36
-
14:27
-
14:21
-
14:05
-
13:53
-
13:52
-
13:39
-
13:28
-
13:16
-
12:53
-
12:34
-
12:14
-
11:36
-
11:32
-
11:24
-
10:40
-
10:26
-
10:13
-
09:50
-
09:40
-
09:38
-
09:25
-
09:08
-
08:27
- 5 ноября 2019
-
23:17
-
22:43
-
21:31
-
20:50
-
19:04
-
17:21
-
17:04
-
16:42
-
16:06
-
15:36
Партнерский контент